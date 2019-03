Liga: Alaves se replace

Victorieux ce samedi sur la pelouse de Villareal (2-1), à l'occasion de la 26e journée de Liga, Alavés en a profité pour récupérer provisoirement la 4e place du classement.

Sur le terrain d'un "sous-marin jaune" 19e et en grande difficulté cette saison, Alavés a ouvert la marque par l’intermédiaire de Guillermo Maripan (1-0, 54e), avant de se faire rejoindre quelques minutes plus tard sur un penalty transformé par Santi Cazorla (1-1, 61e). Et c'est finalement sur une inspiration de son Japonais, Takashi Inui, que le club visiteur repasse devant, à l'aube du dernier quart d'heure (2-1, 77e), pour ensuite l'emporter.

Si Alavés revient dans la course à la Ligue des champions, Villareal devra très probablement lutter jusqu'au bout pour tenter de sauver sa place dans l'élite du football espagnol.