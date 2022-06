L’hommage vibrant de Ronaldo à Marcelo

L'international brésilien Marcelo quittera Madrid dans les semaines à venir après que le club a choisi de ne pas lui offrir de renouvellement dans la capitale espagnole. Marcelo a connu 16 saisons remplies de trophées à Madrid, et il quitte le club en tant que joueur le plus décoré, avec 25 trophées majeurs, dont six Ligas et cinq Ligues des Champions. Il a fait des adieux émouvants au club et aux fans de Los Blancos plus tôt dans la journée et s'est engagé à continuer à jouer ailleurs en 2022/23.

Ronaldo salue Marcelo

Ses coéquipiers, anciens et actuels, ne tarissent pas d'éloges sur l'arrière gauche, notamment Toni Kroos et l'ancien capitaine Sergio Ramos. Ronaldo s'est joint à l'élan d'amour pour Marcelo, après que les deux hommes aient remporté ensemble deux titres de champion et quatre titres européens, avant le départ de Ronaldo en 2018. "Plus qu'un coéquipier, un frère que le football m'a donné", a ainsi posté Ronaldo sur Twitter.