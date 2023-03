Lewandowski : "Guardiola m’a fait changer d’avis sur le football"

Ce dimanche, c’est jour de Clasico. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid dans ce choc de la 26e journée de Liga. Un match décisif pour le titre de champion d’Espagne. Avant cette rencontre, Robert Lewandowski s’est confié à nos confrères d’ESPN. Il est notamment revenu sur sa relation avec Pep Guardiola. Le technicien espagnol a marqué le buteur âgé de 34 ans.

"J’ai travaillé avec Pep pendant deux ans et j’ai beaucoup appris et parlé avec lui"

«Pep est l’entraîneur qui m’a fait changer d’avis sur le football. Je pense et vois énormément de choses désormais pendant les matchs. Mais cela m’a énormément aidé, car je suis en mesure de communiquer cela à mes coéquipiers pour changer ce qui ne va pas lors des rencontres. J’ai travaillé avec Pep pendant deux ans et j’ai beaucoup appris et parlé avec lui. Je me souviens qu’un jour, il m’a dit : "Je ne peux t’aider que sur la façon de construire une action, de l’amener avec le ballon. Mais sur ce que tu vas faire avec la balle, je ne peux pas t’aider parce que tu sais mieux que moi. Mais à la fin, tu es meilleur que moi. Alors c’est toi qui décide.»