Les chiffres exceptionnels de l'Atlético

- Une seule fois dans leur histoire, les Colchoneros ont compté plus de 41 points après seize matchs, leur bilan du moment : c'était lors de la saison 2013-2014, avec un total de 43 unités, et ils avaient alors terminé champions.



- L'Atlético n'a encaissé que six buts en seize rencontres. C'est la deuxième meilleure défense de l'histoire de la Liga à ce moment de la saison, derrière le Deportivo La Corogne qui avait pris cinq buts en 1993-94.



- Les joueurs de Diego Simeone n'ont pas connu la défaite depuis 20 matchs à domicile (à répartir en seize victoires et quatre nuls). C'est la meilleure série en cours parmi l'ensemble des clubs du championnat espagnol.

- Lors de ses douze premiers matchs avec l'Atlético, Luis Suarez a été impliqué sur onze buts (neuf buts, deux passes décisives). C'est le meilleur début pour un joueur du club au 21eme siècle, devant Radamel Falcao en 2011 (neuf buts, une passe).



- Diego Simeone, qui vient de fêter son 500eme match sur le banc des Colchoneros - et affiche désormais 504 rencontres dirigées -, a gagné 303 fois, soit un pourcentage de réussite de 60%. C'est le meilleur total dans l'histoire du club.



- Depuis l'arrivée du "Cholo" en 2011, l'Atlético détient la meilleure défense d'Europe : 215 buts encaissés en 320 matchs de championnat, soit 0,67 par match. Sur cette période de près de dix ans, la Juventus suit avec 231 buts encaissés pour le même nombre de rencontres disputées.



- Avant la dernière journée de Liga, les projections donnaient plus de 60% de chances de titre pour l'Atlético, contre 26% pour le Real Madrid et 13% pour le Barça. Depuis, la cote a encore augmenté avec une nouvelle victoire de l'Atlético (le Barça a aussi gagné, mais le Real a concédé un nul).

13,2% - Según nuestro sistema de predicción de IA, el Barcelona solo tiene un 13,2% de posibilidades de ganar LaLiga 2020/21 -Atlético de Madrid (60,2%) y Real Madrid (26,3%)-. Remuntada. pic.twitter.com/YAp0J37eIM

