L’engagement fort de Griezmann

Les lignes semblent enfin légèrement bouger. Quatre jours après une 37e journée de championnat qui a vu la plupart des capitaines de Ligue 1 arborer, à la demande de la Ligue de football professionnel, un brassard arc-en-ciel pour participer à la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, Antoine Griezmann, l’un des footballeurs tricolores les plus renommés, monte au créneau pour incarner ce combat.

" Antoine Griezmann est un modèle pour des tas de jeunes. Il a accepté tout de suite de parler à Têtu”

Le joueur de l’Atlético Madrid, en instance de transfert, s’affiche en effet en Une du magazine LGBT Têtu, avec un cri du cœur: "L'homophobie dans le foot, ça suffit". Des mots forts pour incarner son engagement contre l’homophobie. “On est fiers de cette couv, de cette prise de parole, de cette conversation qu’on veut faire naître dans le football. Antoine Griezmann est un modèle pour des tas de jeunes. Il a accepté tout de suite de parler à Têtu”, s’est réjouit Roman Burrel, directeur de la rédaction du magazine.

Cette couverture intervient quelques jours après la diffusion sur France 2 d’un documentaire de Yoann Lemaire, "Footballeur et homo, au cœur du tabou". Interrogé, le Madrilène, qui a été l’un des très rares joueurs en activité à accepter de d’évoquer le sujet, espérait dans ce documentaire pouvoir faire changer les mentalités. Notamment si l’un de ses coéquipiers lui confiait vouloir révéler son homosexualité. "Je l’encouragerais à être fier et heureux. Je pense que ça pourrait ouvrir la porte à d’autres et je ferais tout pour être autour de lui et montrer que c’est normal", avait-t-il en effet affirmé.

La Liga : Antoine Griezmann, Adios Colchoneros