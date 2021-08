Le Real veut laisser partir Isco

Il reste moins de deux semaines au mercato estival et le Real Madrid n'a pas fini de vendre. Les Merengue devraient céder Martin Odegaard via un transfert d'un montant de 35 millions d'euros à Arsenal. Et Isco pourrait bien suivre via un transfert permanent et non un prêt. Ainsi, selon Sport.es, le Real Madrid est prêt à vendre le milieu de terrain dans les prochains jours, malgré le départ d'Odegaard, ce qui laisserait à Carlo Ancelotti des options telles que Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde et Dani Ceballos en milieu de terrain.

Milan est intéressé

L'AC Milan espère débarquer le milieu de terrain cet été, mais uniquement via un transfert gratuit en raison de la situation contractuelle du milieu de terrain. Le Real Madrid n'apprécie pas, le club espagnol espérant récupérer de l'argent sur Isco, qui est évalué à 18 millions d'euros par Transfermarkt bien qu'en fin de contrat l'été prochain. Pour l'instant, aucune offre concrète n'a été effectuée.