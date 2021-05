Le Real Madrid, pas aidé par le calendrier

Quand le titre se joue lors des deux dernières journées de la saison, chaque détail compte. Et parmi eux, le calendrier. En Espagne, c'est dans une lutte à distance entre l'Atlético, le Real et le Barça que la décision va se faire. Alors que les trois premiers de la Liga ont multiplié les occasions manquées de faire le break, rien n'est impossible dans les 180 dernières minutes du championnat. Les Colchoneros, les Merengues et les Blaugranas sont sur un fil depuis plusieurs semaines. Dans le sprint final, leurs ambitions de titre pourraient être dépendantes du niveau d'adversité rencontré dans le moment de vérité.

Et à ce petit jeu, le Real Madrid semble avoir un désavantage presque aussi grand que ses deux points de retard sur la première place occupée par son voisin de l'Atlético. En plus d'avoir dû s'adapter à une infirmerie pleine pendant une grande partie de la saison, l'équipe entraînée par Zinedine Zidane doit gérer un calendrier particulièrement complexe dans la dernière ligne droite de la défense de son titre. A Bilbao ce dimanche, la Maison-Blanche va participer à son 51eme match de la saison, son 18eme depuis le 1er mars là où les Matelassiers en sont à 47 et 14.

Le Real Madrid face à un finaliste de Coupe d'Europe pour finir la saison



En plus de ce rythme fou, le champion en titre doit se coltiner deux pièges pour finir la saison. Après un déplacement à San Mames ce dimanche, le Real Madrid terminera l'exercice 2020-2021 à domicile face à Villarreal. A la 38eme journée, l'Estadio Alfredo Di Stefano pourrait être le théâtre d'un affrontement entre un demi-finaliste de Ligue des Champions qui joue le titre et un finaliste de Ligue Europa qui joue sa qualification européenne. Un bouquet final bien plus consistant que celui réservé aux joueurs de Diego Simeone avec la réception d'Osasuna et un déplacement à Valladolid chez une équipe qui sera soit à la lutte pour le maintien, soit déjà reléguée. Cette différence de menu pour la fin de saison donne encore plus de mérite aux coéquipiers de Luis Suarez qui sont restés en tête du championnat pendant presque six mois tout en négociant des confrontations directes avec des formations à la lutte pour des places d'honneur.

Pour finir, le Barça qui pourrait être sorti de la course au titre dès ce dimanche jouera ses dernières cartes contre le Celta Vigo (8eme) et à Eibar, la lanterne rouge qui n'est pas encore reléguée. Là aussi, c'est un programme bien moins dense que celui réservé au Real. Si le calendrier n'est qu'un détail parmi tant d'autres dans une saison longue de 38eme journée, il pourrait être celui qui change tout à la fin d'un championnat à l'issue aussi incertaine.