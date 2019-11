Le FC Barcelone prêt à aider Ousmane Dembélé psychologiquement

Une neuvième blessure musculaire depuis son arrivée en Catalogne, la troisième cette saison : Ousmane Dembélé a subi un nouveau coup dur mercredi contre Dortmund, en Ligue des Champions. Remplacé par Antoine Griezmann, le Français a quitté le terrain très affecté. Et l’est toujours. Comme l’explique AS, l’ancien du Borussia vit le moment le plus compliqué de sa jeune carrière. Une blessure d’autant plus difficile à encaisser que, selon le quotidien, « il avait mis derrière lui les nuits blanches passées devant des jeux vidéo et les fast food ». Le Barça l’aurait donc compris : le champion du monde a besoin d’une aide psychologique autant que physique.

Une rééducation en France pour Dembélé ?

AS explique que les Blaugrana disposent au sein des services médicaux de plusieurs psychologues qui pourraient aider l’ancien Rennais. Il n’est, de plus, pas exclu que le joueur effectue sa récupération loin du centre d’entraînement du champion d’Espagne en titre, afin qu’il ne soit pas trop touché par les entraînements collectifs de ses coéquipiers. Après un repos complet de dix jours, Dembélé pourrait effectuer sa récupération en France, à l’abri de l’agitation médiatique. L’option a été étudiée, mais la décision reviendra au joueur, dont le retour pourrait se faire fin février. En attendant d’en savoir plus, une chose est sûre : le clan des Français est au soutien du jeune talent. Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Jean-Clair Todibo ont rendu visite à l’attaquant vendredi.