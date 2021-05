Le Barça va-t-il conserver Griezmann ?

Quel avenir pour Antoine Griezmann ? Alors que le Barça entame un grand projet de reconstruction après une saison mitigée en Catalogne, le futur du Français au Nou Camp s'assombrit. En tout cas, selon une indiscrétion signée Mundo Deportivo. Ainsi, d'après le quotidien sportif catalan, Joan Laporta veut prolonger Lionel Messi et arrêtera le mandat de l’entraîneur Ronald Koeman, à qui il reste encore un an de bail. Laporta voudrait aussi chasser quelques cadres et remodeler l'équipe.

Des poids lourds menacés au Barça

Ainsi, le Barça ne s'opposera pas aux départs de certains poids lourds en cas d'offres idoines. MD désigne ainsi Sergi Roberto (29 ans, sous contrat jusqu’en 2022), Sergio Busquets (32 ans, 2022) et Gerard Piqué (34 ans, 2024)... mais aussi, Antoine Griezmann. Sous contrat jusqu’en 2024, le Français ne serait pas retenu en cas de proposition sérieuse, alors qu'il vient pourtant de réaliser une campagne bien meilleure que ses prestations offertes lors de ses débuts à Barcelone. Victime du nouveau cycle...