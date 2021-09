Le Barça regrette déjà Griezmann

Lors des ultimes instants du mercato estival, le FC Barcelone s’est séparé de son attaquant français Antoine Griezmann. Un départ qui a suivi celui de la star de l’équipe, Lionel Messi. Les Blaugrana pensaient ne plus avoir besoin de l’attaquant français, mais il ne s’en est pas fallu trop longtemps pour qu’ils mesurent le côté risque de cette cession.

En cédant Griezmann, les responsables blaugrana ont recruté le Néerlandais Luuk De Jong. Toutefois, aujourd’hui, ils se retrouvent de nouveau amoindris aux avant-postes. Et pour cause : ils viennent de perdre Martin Braithwaite, leur attaquant danois. D’après la presse espagnole, ce dernier a contracté une blessure qui va l’éloigner des terrains entre trois et quatre mois.

Koeman à court de solutions

La défection de Braithwaite s’ajoute à celle de Sergio Aguero, dont la date de reprise n’a toujours pas été fixée. En outre, le jeune Ansu Fati n’a pas encore repris la compétition après la grave blessure qu’il avait contractée la saison dernière. Tout cela fait que Ronald Koeman se retrouve avec Memphis Depay comme la seule véritable arme offensive. C’est trop peu, surtout pour une équipe de standing.

Griezmann doit suivre cela avec un œil détaché. Le Français est maintenant pleinement concentré sur ses devoirs envers l’Atlético, où il a été prêté. Dimanche, il a effectué ses débuts avec les Matelassiers. Face à l’Espanyol (2-1), il a été cependant assez discret et s’est fait voler la vedette par son compatriote Thomas Lemar.