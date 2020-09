Le Barça refuse une offre indécente pour Ansu Fati

Barcelone a refusé une offre d'une valeur de 150 millions d'euros pour Ansu Fati selon une indiscrétion de Marca. Le club aurait été mis au courant de l'offre par le nouvel agent du jeune prodige, Jorge Mendes, il y a quelques jours. L'offre comprenait 125 millions d'euros de frais de transfert, plus 25 millions supplémentaires de bonus basés sur les performances du joueur. Barcelone ne voulait rien savoir cependant et a refusé d'entamer des négociations sur la vente du jeune homme de 17 ans. Toujours selon Marca, le nom du club derrière cette offre reste inconnu, mais la presse anglaise a rapporté ces derniers mois que Manchester United avait un fort intérêt pour Fati. Les Red Devils veulent s'offrir une star afin de rivaliser à nouveau avec Manchester City, Liverpool et Chelsea en Premier League. Ansu Fati est récemment devenu un joueur de l'équipe première à Barcelone, lui qui a vu sa clause de libération passer de 170 millions à 400 millions d'euros. Pour le moment, l'international espagnol n'a pas signé de prolongation de contrat avec le club catalan, son bail actuel expirant en 2022.