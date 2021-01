Le Barça "expected leader", la stat qui fait mal

On peut parfois avoir l'impression que Ronald Koeman protège un peu trop ses joueurs. Premièrement, il est dans son rôle. Et deuxièmement, il n'a pas tort sur tout et ne fait pas que ménager ses troupes, comme lorsqu'il s'en prenait au manque d'efficacité globale la semaine dernière, après le piètre match nul face à Eibar (1-1) au Camp Nou : "Ce manque de réalisme ne concerne pas uniquement Antoine Griezmann, il y a beaucoup d'autres attaquants et même des milieux de terrain qui doivent être plus efficaces, il y a les coups de pied arrêtés aussi. Il faut s'améliorer dans tous les domaines et ça ne concerne pas qu'un seul joueur, on a au moins six occasions franches à chaque match."

😅 Grâce à un but de De Jong sur un centre parfait de Messi, le FC Barcelone arrache une timide victoire sur le pelouse de Huesca !

Et même dans l'énième petite bouillie offerte par les Catalans dimanche, chez la lanterne rouge Huesca (0-1), on a effectivement encore dénombré six grosses opportunités, sans compter le but de Frenkie de Jong : Lionel Messi qui, comme un symbole, a envoyé un ciseau d'amateur à côté (9eme) puis a buté sur le gardien, sur coup franc (41eme) et dans le jeu (68eme) ; Pedri à deux reprises (7eme, 21eme) ; et enfin Ousmane Dembélé (57eme). Les statistiques finales sont édifiantes : 20 tirs, sept cadrés et donc un seul but. Pas mieux pour les fameux "expected goals", les occasions qui auraient pu se transformer en buts (voir plus bas).



Sans surprise, Koeman veut donc un avant-centre. Et doit encore se demander, tous les jours en se rasant, quelle mouche a bien piqué ses dirigeants de laisser partir Luis Suarez : "Il nous manque cet attaquant de pointe pour être plus compétitifs, puisqu'on marquerait plus, on serait plus efficaces... Si je mets trois milieux, je ne peux aligner que trois attaquants et un axial, dimanche je devais choisir entre Martin Braithwaite et Antoine Griezmann. J'ai choisi le premier, ce qui ne veut rien dire pour la suite." Ce qui continue de vouloir dire, surtout, que le Barça est tombé bien bas en étant obligé d'aligner l'ancien Toulousain à un poste aussi prestigieux et déterminant.