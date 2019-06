Le Barça adresse un ultimatum à Dembélé

Plutôt en jambes en début de saison avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a été rattrapé par des blessures musculaires depuis le mois de janvier. Malgré un bilan de 14 buts et 9 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, sa deuxième saison chez les Blaugranas n’est pas des plus convaincantes. Il n’a pas brillé à partir des 8e de finale de la Ligue des champions et, surtout, son manque de discipline au quotidien agace particulièrement la direction sportive du club catalan.

Pour rappel, "Dembouz" avait été sanctionné financièrement en novembre dernier pour avoir manqué un entraînement matinal, sans donner aucune nouvelle. Selon As, l’international français est cette fois-ci arrivé "très en retard" à une séance quelques jours avant la finale de la Coupe du Roi contre Valence (1-2), il y a trois semaines. Le joueur de 22 ans, qui se remettait d'une déchirure aux ischios contractée deux semaines auparavant, a expliqué avoir travaillé avec un physiothérapeute personnel, mais Ernesto Valverde n’était pas au courant...

Les dirigeants barcelonais ont ainsi lancé un ultimatum auprès de l’entourage d’Ousmane Dembélé: si l’attitude du joueur ne change pas ces prochains mois, il sera mis sur la liste des transferts. "Toutes les initiatives du club pour contrôler et superviser la vie du joueur en dehors de la Ciutat Esportiva ont été un échec absolu", ajoute le média espagnol. L’ancien Rennais, déjà en vacances puisqu’il n’a pas été convoqué chez les Bleus, tentera de se tenir à carreau lors de la prochaine pré-saison.