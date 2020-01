L’aveu d’Eden Hazard

De retour pour le derby ?

Débarqué l’été dernier au Real Madrid en provenance de Chelsea pour quelques 100 millions d’euros, sans les bonus, Eden Hazard a vécu des débuts compliqués dans la capitale espagnole. Notamment en raison d’une blessure à la cuisse gauche qui lui a fait manquer les trois premières journées de Liga avec son nouveau club.Lors de ses premiers entraînements, le Belge semblait aussi laisser apparaître quelques kilos superflus, ce qui n’avait évidemment pas échappé aux réseaux sociaux. Où il s’était défendu, filmant ses abdominaux sur Instagram en guise de preuve. Quelques mois plus tard, l’ancien Lillois est revenu sur cet épisode. Et reconnu qu’il n’était peut-être pas dans une forme optimale."C’est vrai, a-t-il avoué à Sport/Foot Magazine. Je ne vais pas mentir. Si je suis en vacances, je suis en vacances. J’ai pris cinq kilos en été. Je fais partie de ceux qui prennent rapidement du poids, mais je le perds rapidement aussi. A Lille, quand j’avais 18 ans je pesais 72 ou 73 kilos et quand j’ai pris du muscle je pesais 75 kilos, peut-être 77 lors de mes mauvais jours. En été, j’en pesais 80 mais je les ai perdus en dix jours."Il a ensuite pu enchaîner mais a été coupé dans son élan, alors qu’il ne semblait plus très loin de son meilleur niveau, à l’occasion du match retour de Ligue des champions face au PSG (2-2). Victime d’une blessure à la cheville droite sur un tacle de son compatriote Thomas Meunier, Hazard n’a plus joué depuis la fin novembre. Selon Marca, il pourrait enfin effectuer son retour le 1février, à l’occasion du derby madrilène.