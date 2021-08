L'Atlético pour le doublé en Liga ?

La Liga s'apprête à ouvrir le bal de sa saison version 2021/2022 par la rencontre entre Valence et Getafe. La première sans deux de ses farouches représentants à travers le monde : Lionel Messi et Sergio Ramos. Après le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid pour la Juventus en 2017 et ceux de l'Argentin et de l'Espagnol pour le Paris Saint-Germain, le championnat d'Espagne a perdu trois grands noms qui faisaient sa réputation et son aura en Europe et ailleurs. Surtout, il est englué pour le moment dans un marasme financier et politique où il peine à se dépatouiller. Avec la crise sanitaire, nombreux sont les clubs en détresse qui ont du mal à assainir leur équilibre financier. En ce sens, ils se sont réunis pour entériner la décision de la Liga, qui a choisi de vendre 10% de son capital au fonds d'investissement CVC Capital Partners pour 2,7 milliards d'euros. Mais alors que le championnat débute ce week-end, le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux géants de l'autre côté des Pyrénées, maintiennent secrètement leur projet de Super Ligue européenne, censée renflouer les caisses... Avec cette polémique qui dure depuis longtemps, notamment à cause de l’intransigeance de Javier Tebas, le président de la Liga, et le départ de certaines figures du championnat, l'exercice 2021/2022 pourrait se révéler être curieux à suivre.

Le Real et le Barça asséchés

Opposés à la vente d'une partie du capital de la Ligue, le Real Madrid et le FC Barcelone ont également pour point commun d'être en réelle transition depuis plusieurs semaines. Dans la capitale madrilène, Zinédine Zidane a quitté le club pour la deuxième fois de sa carrière en tant que coach. Le Français, qui n'a pas réussi à remporter un seul trophée l'an dernier, a décidé de lui-même de partir de la Casa Bianca et laisse le management des Merengue à un ancien, Carlo Ancelotti. Avec l'arrivée de l'ancien technicien d'Everton, le Real Madrid va devoir reprendre de zéro, d'autant qu'il a également perdu son capitaine Sergio Ramos, au club depuis 16 ans. Sans les deux tauliers (Ramos et Zidane) mais avec David Alaba, arrivé libre en provenance du Bayern Munich, la formation madrilène va une nouvelle fois compter sur Karim Benzema pour glaner de nouveau, des titres. Pour le FC Barcelone, la donne est légèrement différente puisque faute d'un équilibre financier stable, il a dû se résoudre à voir partir Lionel Messi, son joyau depuis de nombreuses années. Avec une dette énorme à rembourser et une gestion calamiteuse, le FCB n'est pas au mieux à l'heure d'aborder cette saison de Liga. Même avec les arrivées de Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson, les Blaugrana font la moue et cherchent désespérément à relever la tête. Si Ronald Koeman a été confirmé dans ses fonctions, nul doute qu'il sera scruté de près par le président Joan Laporta, pour éviter au club catalan, un nouveau fiasco.

La tranquillité des Colchoneros

Finalement, le seul « gros » club qui ne fait pas la Une des journaux est le champion en titre, l'Atlético Madrid. Les Colchoneros entament plutôt sereinement ce nouvel exercice avec l'espoir de réitérer le même exploit que l'an dernier. Toujours avec Diego Simeone à sa tête, l'autre club de Madrid joue la carte de la stabilité avec un effectif qui change peu d'une saison à l'autre. C'est donc peut-être là que se tient la clé du succès. Dans son Wanda Metropolitano, l'Atlético Madrid espère bien jouer le même vilain tour à ses rivaux. Avec les arrivées de Rodrigo de Paul et Marcos Paulo, la véritable éclosion de Joao Félix et l'éternelle forme de Luis Surez, de Jan Oblak ou de Koke, les Colchoneros ont le potentiel pour l'emporter une nouvelle fois. L'ancienne gloire du club, Antoine Griezmann, est même cité pour revenir dans la capitale. Dans une saison où tout peut se passer, on peut citer le Séville FC ou encore Villarreal comme potentiels outsiders. Concernant le Sous-Marin Jaune, défait en finale de la Supercoupe d'Europe contre Chelsea mercredi soir, sa première participation à la Ligue des Champions sera sans aucun doute, une autre affaire.