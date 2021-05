L’Atlético en tête, le Real suit, le Barça s’effondre /Liga (J37)

L'Atlético Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone étaient dans un bateau avec pour objectif pour un seul d'entre-eux d'arriver à bon port et accessoirement, vers la gloire. Les trois géants du foot espagnol, séparés seulement par une poignée de points, jouaient tous à la même heure ce dimanche, pour le compte de la 37e journée de Liga. Les Colchoneros, opposés à Osasuna, ont largement dominé le premier acte, touchant deux fois les montants par Suarez et Saul, mais ne parvenaient pas à faire la différence pour autant. Idem avec un but de Stefan Savic annulé pour hors-jeu dans le deuxième acte. Et comme souvent dans ce genre de cas de figure, Osasuna ouvrait le score grâce à une tête puissante de Budimir. Les Madrilènes égalisaient par Lodi à dix minutes de la fin et finissaient même par l'emporter grâce à Luis Suarez à deux minutes du terme ! Les Matelassiers restent en tête avant la dernière journée.

Un Real Madrid forcément secoué par l'annonce de départ de Zidane en fin de saison se rendait chez l'Athletic Bilbao et les coéquipiers de Karim Benzema se sont heurtés à des décisions arbitrales totalement incompréhensibles. Le club merengue aurait pu prétendre à deux penaltys très clairs en première période. Sur un centre madrilène, Jon Morcillo repoussait le ballon des deux mains, mais malgré la VAR, le jeu se poursuivait. Idem après un tacle d'Alvarez sur Benzema dans la surface basque. En seconde période, Casemiro voyait sa tête repoussée par la transversale d'Unai Simon. C'est de Nacho que venait la lumière à 20 minutes de la fin d'une tête vengeresse. 1-0, score final.

Le Barça recevait de son côté le Celta Vigo et Messi ouvrait la marque suite à un bon service de Busquets. Le Celta égalisait avant la pause su sa seule occasion par Mina après un bon travail de Iago Aspas. S'il a contrôlé le jeu, le Barça a eu du mal à faire fructifier sa domination. Et en seconde période, Clément Lenglet était expulsé suite à un deuxième jaune, ce qui permettait à Mina de réaliser le doublé dans la foulée. 1-2, le Barça s'incline à domicile. Ronald Koeman aura du mal à y survivre...