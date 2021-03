L'Atlético de Madrid domine l'Athletic Bilbao

L'Atlético de Madrid a su profiter de son match en retard contre Bilbao, ce mercredi soir (2-1) pour accroître l'écart en tête de la Liga, devant le FC Barcelone et le Real Madrid. L'équipe a obtenu un 309ème succès avec Diego Simeone à sa tête. Ainsi, les Colchoneros possèdent désormais six points d'avance sur le Barça (deuxième) et huit de plus que le Real Madrid (troisième).

Thomas Lemar, titulaire, a été important dans le succès des leaders de Liga. Le Français a adressé un ballon décisif à Marcos Llorente pour l'égalisation de son équipe (45+2). Iker Muniain avait ouvert le score à la 21ème en faveur de Bilbao. Dans le second acte, sur penalty, l’inévitable Luis Suarez a marqué sur penalty. La fin de match a été une souffrance pour les pensionnaires du Wanda Metropolitano mais, heureusement pour eux, ils n'ont pas craqué.