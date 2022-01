Laporta annonce le grand retour du Barça

Le FC Barcelone continue de pâtir des répercussions de la mauvaise gestion économique qui l’a caractérisé pendant plusieurs années. Le club reste fortement endetté, à tel point que chaque nouvelle acquisition engendre un grand casse-tête chez responsables financiers du club. La situation est loin d’être réjouissante, mais malgré cela on se projette vers le futur avec optimisme et la conviction que le club va retrouver toute sa splendeur.

Ce lundi, lors de la présentation à la presse du nouveau transfuge Ferran Torres, le président Joan Laporta a tenu à rassurer les socios concernant le retour aux affaires du club. « Très bientôt, on va voir la résurgence sportive du Barça. Chacun peut se préparer à notre retour, a-t-il d’abord lâché. Nous construisons une équipe, avec de très jeunes joueurs qui ont déjà un beau présent et un bel avenir. Je suis sûr qu'avec des joueurs comme Ferran Torres, nous sommes sur la bonne voie. »

Laporta n’exclut pas la venue de Haaland

L’homme fort des Blaugrana est même tel confiant pour la suite qu’il ne s’interdit aucun grand nom comme recrue lors de la prochaine intersaison. Quand les journalistes présents lui ont soumis le nom d’Erling Haaland, sa réponse a été la suivante : « Notre obligation est de construire une grande équipe. Tout est possible si nous faisons les choses bien bien. Et je suis sûr que nous ferons bien. »

Laporta n’est bien sûr pas le seul dirigeant barcelonais à regarder la suite avec sérénité. Il en est de même pour son bras droit Mateu Alemany. Ce dernier a même ouvert la porte à de nouvelles acquisitions d’ici la fin du mois de janvier, alors que le nom d’Alvaro Morata circule dans la presse. « Il pourrait y avoir plus de signatures si le fair-play est généré avec les départs. On y travaille et on a jusqu'à la fin du mois », a-t-il indiqué.