La tentative de rapprochement de Gareth Bale

Le Gallois a lutté contre des problèmes de blessure tout au long de la saison, ne faisant que trois apparitions en club jusqu'à présent cette année. Gareth Bale a réussi à revenir brièvement en novembre, mais il s'est blessé à nouveau lors d'une apparition avec le Pays de Galles avant de pouvoir représenter Los Blancos à nouveau. Il est maintenant de retour et en pleine forme, et il était sur le banc pour le match nul contre Elche le week-end dernier. Bale espère faire sa quatrième sortie de la saison avec le Real Madrid lorsque les hommes de Carlo Ancelotti affronteront l'Athletic Bilbao dans une semaine. Et il semble qu'il soit prêt pour la seconde moitié de la saison, puisqu'il a pris la décision inhabituelle de poster sur Twitter une photo de lui s'entraînant en tenue du Real Madrid.

Le tweet de Bale en tenue du Real Madrid

Bale n'a pas posté de photo liée au Real Madrid depuis le mois d'août, se concentrant entre-temps sur le Pays de Galles. Les fans de Los Blancos seront heureux de voir Bale se concentrer à nouveau sur le club pour le moment, dans ce qui pourrait être ses derniers mois à Madrid. L'attaquant vétéran est en fin de contrat à la fin de la saison et il est très peu probable qu'il obtienne un nouveau contrat.