La Real Sociedad forte tête

Une place de leader vraiment "anecdotique" ?

Si la Real Sociedad a repris la tête de la Liga en s’imposant 2-0 sur la pelouse du Celta Vigo jeudi soir , sous une pluie battante, elle le doit en grande partie à la prestation de son gardien remplaçant, Mathew Ryan. Le bourlingueur australien de 29 ans, passé par la Belgique (Genk, Bruges), une première fois par l’Espagne (Valence) puis l’Angleterre (Brighton, Arsenal), a posé ses valises au Pays basque cet été, et a réalisé des prouesses pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs.D’abord face à Nolito puis Denis Suarez, lors d’un début de match emballé par les Galiciens, puis contre Santi Mina ou Iago Aspas, la doublure d’Alex Remiro a été tout bonnement impeccable. Dans ce match plaisant, les visiteurs, qui avaient également eu des opportunités par Adnan Januzaj et Alexander Isak, ont ouvert le score après le repos grâce à ce dernier (54). Un but de renard validé par la VAR, qui confirme la bonne forme du jeune attaquant suédois, auteur de sa troisième réalisation en trois matchs après avoir donné la victoire aux siens à Sturm Graz en Ligue Europa (0-1) puis sur la pelouse de l’Atlético dimanche dernier (2-2).



Les hommes d’Imanol Alguacil ont définitivement assuré cette nouvelle victoire sur un but du dos d’Aritz Elustondo à la réception d'un corner à la 79e minute. Un capitaine qui qualifiait ensuite au micro de la Movistar cette place de leader de Liga d'"anecdotique. On est bien placés mais le championnat est encore très long. Donc on pense surtout au match très difficile de dimanche." Ce derby basque contre Bilbao promet beaucoup et rappelle des bons souvenirs aux joueurs de Saint-Sébastien, puisque c’est un remake de la dernière finale de la Coupe du Roi.



Après ce trophée remporté grâce à Mikel Oyarzabal, leur meilleur buteur (6 buts) qui est actuellement blessé, ils ont donc poursuivi sur leur lancée, eux qui sont tout simplement invaincus depuis leur défaite au Camp Nou en ouverture de la saison (4-2). Les prestations de l’ancien Brestois Robin Le Normand, encore très bon à Vigo, et de ses coéquipiers ne sont donc plus une surprise. Les cadors de Liga sont prévenus…

Mathew Ryan héroïque, la Sociedad leader :