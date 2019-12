"Envoyer un message"

Celades: ''@Atalanta_BC have great attacking strength and will give us difficulties.''



Jaume Domènech: ''They are up against a group winner who have shown that they rise to the occasion on big nights.''#UCLdraw pic.twitter.com/D9Y215rl01

— Valencia CF English (@valenciacf_en) December 16, 2019

Ce sont les deux équipes que tous, ou presque, voulaient affronter. Sauf que Valence et l’Atalanta seront face à face en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, comme en a décidé le tirage au sort, lundi dernier à Nyon. Une cérémonie à l’issue de laquelle Ricardo Arias, le représentant valencien en Suisse, a reconnu que "tout le monde voulait tomber" sur le miraculé bergamasque qui, après deux défaites d’entrée pour ses débuts dans la compétition, a réussi à se qualifier lors de la dernière journée en allant s’imposer en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk (3-0)"Mais il faut respecter cette équipe, a ensuite enchaîné l’ancien défenseur du club Ché. Il faut leur donner le crédit qu'ils méritent, ils sont au même niveau que nous, en huitièmes de finale, on va jouer pour la même chose. Ils auront un petit avantage parce qu'ils vont jouer libérés, ils n'auront rien à perdre, tout à gagner. Ce sera une opposition très ouverte entre deux équipes ambitieuses." Du côté de la formation italienne, qui pouvait hériter de Liverpool, de la Juventus, du Barça, du Bayern ou encore du PSG, on n’a en revanche pas caché que ce tirage constituait une excellente nouvelle. Et même "un cadeau de Noël" selon le président transalpin…Ainsi, Antonio Percassi, interrogé par la Sky à Nyon, a d’abord expliqué que les Espagnols avaient "une bonne équipe, avec de l’expérience" et qu’ils présentaient "un challenge difficile". Avant d’avouer que "Valence, c’est un super cadeau de Noël. Honnêtement, c’était le meilleur tirage possible pour nous." Une sortie qui n’est pas passée inaperçue en Espagne, même si Albert Celades, l’entraîneur de Valence, n’a pas voulu entretenir la polémique vendredi en conférence de presse : "Ce sont les déclarations qu’il a faites après le tirage au sort. Et il a ses raisons, mais s’il a décidé de faire ça, c’est peut-être pour envoyer un message à ses joueurs. Après, nous allons essayer de nous préparer au mieux pour ce match."De quoi, au contraire, motiver encore plus les joueurs de l’actuel huitième de Liga, qui, sans les faveurs des pronostics, a réussi à terminer premier de son groupe devant Chelsea, l’Ajax et Lille ? Son entraîneur, qui a remplacé en septembre le très populaire Marcelino, pourtant vainqueur quelques mois plus tôt de la Coupe du Roi face au Barça, pense surtout à bien finir l’année, samedi soir (21h) sur la pelouse de Valladolid, et à un mercato qui pourrait se révéler agité. Le jeune Thierry Correia pourrait ainsi être prêté, alors que Kevin Gameiro, forfait samedi, est lui annoncé à Lyon. Et le président Peter Lim a annoncé vouloir recruter des renforts. "Cela ne dépend pas de moi, mais je suis ouvert à toute proposition pour améliorer l’équipe", a reconnu l’ancien Bordelais Celades.