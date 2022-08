La Liga : Un nouveau pactole pour le Barça

A la veille de débuter la nouvelle saison de Liga, le FC Barcelone a de quoi respirer un peu. Grâce aux 100 millions récupérés de la vente de 24,5% de Barça Studios, le club catalan devrait pouvoir supporter la masse salariale de son effectif et homologuer les nouveaux joueurs auprès de la Ligue de football espagnole.

Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié et Andreas Christensen, arrivés lors du mercato estival, auxquels on ajoute Ousmane Dembélé et Sergi Roberto, qui ont signé un nouveau contrat, pourraient théoriquement jouer samedi contre le Rayo Vallecano (1ere journée du Championnat d'Espagne).

Près d'un quart de Barça Studios, chargé de créer et produire les contenus digitaux du club, a été cédé à Orpheus Media, administrée par Jaume Roures, également patron de Mediapro, ancien détenteur des droits tv de la L1. "Cet accord vient compléter celui réalisé avec la société Socios.com (24%, ndlr) et servira à accélérer la croissance de la stratégie digitale, en NFT et en Web.3 du club", explique un communiqué du FC Barcelone publié vendredi.