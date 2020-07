La Liga : Thomas Partey, milieu à tout (bien) faire

Chaque match des Matelassiers le rappelle : Thomas Partey est un homme indispensable à l'équipe de Diego Simeone. Le numéro 5 madrilène, joueur de champ le plus utilisé de l'effectif avec son compère du milieu Saul Niguez, vit peut-être pourtant sa dernière saison du côté de Madrid. Lié jusqu'en 2023 avec le club de la capitale espagnole, Thomas refuse de prolonger son contrat avec les Colchoneros et par la même occasion d'augmenter sa clause libératoire de 50 M€. Une aubaine pour le futur acquéreur, dont il se murmure de plus en plus dans la presse ibérique qu'il se nommera Arsenal.

S'il est vrai que le Ghanéen ferait certainement un bien fou aux Gunners, son départ serait en revanche un réel problème pour l'Atlético. A 27 ans, l'international des Black Stars a confirmé cette saison qu'il était rentré dans une nouvelle dimension sur les pelouses. Volume de course, abnégation, prestance technique, sobriété, régularité : Thomas Partey est le portrait robot du box-to-box moderne. Un talent rare qui permet à Diego Simeone de faire évoluer sa formation en 4-4-2 et d'être souvent en infériorité numérique dans l'entrejeu sans que cela ne porte préjudice à ses troupes.

Une formule gagnante avec Saul

Seul lui manque encore une plus grande efficacité à l'approche du but, puisqu'il ne totalise que trois buts toutes compétitions confondues sur cet exercice (0 passe décisive). Avec Saul Niguez, le Ghanéen forme un duo extrêmement complémentaire qui a relégué Koke, un autre enfant du club, sur la touche ou dans le couloir droit lorsque Simeone décide de le faire jouer.

En ballottage défavorable dans la course à la Ligue des Champions au moment de la reprise de La Liga, l'Atlético Madrid est depuis revenu sur le devant de la scène et sur le podium du championnat. Le match nul décroché au Camp Nou (2-2) a prouvé que cette place n'était pas usurpée et c'est avec le plein de confiance que les Madrilènes reçoivent ce soir le Real Majorque (22h - beIN SPORTS 1). Avec encore Thomas Partey dans leur rang. Pour le moment.