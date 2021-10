La Liga : Pedri prolonge son contrat avec Barcelone jusqu'en 2026

Le jeune milieu de terrain espagnol Pedri a prolongé son contrat avec le FC Barcelone de quatre saisons jusqu'en juin 2026, avec une clause libératoire d'un milliard d'euros, a annoncé le club jeudi dans un communiqué. Pedro Gonzalez, dit Pedri, 18 ans, s'est révélé l'an passé avec le Barça. Il a également fait ses débuts avec la sélection espagnole et participé à la fois à l'Euro et aux Jeux olympiques. Le grand espoir, qui figure parmi les 30 finalistes pour le Ballon d'or, signera son contrat vendredi.

Avec une clause libératoire fixée à un montant inédit de un milliard d'euros, afin de dissuader les autres clubs de s'intéresser au jeune milieu de terrain, Pedri s'inscrit dans la durée chez les Blaugranas. Le natif des Canaries est devenu le deuxième joueur le plus jeune à atteindre les 50 matches avec le Barça, derrière l'attaquant Bojan Krkic, grâce à un volume de jeu impressionnant et à une aisance tactique rare à son âge. Pour le club catalan, qui traverse une crise financière et sportive majeure, Pedri incarne la nouvelle génération aux côtés d'autres espoirs comme l'attaquant Ansu Fati, le défenseur Eric Garcia et le milieu de terrain Gavi, qui, à 17 ans, a fait ses débuts avec la Roja lors de la Ligue des nations.