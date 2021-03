La Liga : Le Barça a retrouvé Lionel Messi

Qu'il est loin le temps où Lionel Messi semblait en perdition sur la pelouse du Camp Nou. Les rumeurs de départ, les fuites autour de son salaire, sa première expulsion, ses replis défensifs douteux ou la série de cinq matchs sans marquer ne sont plus que les mauvais souvenirs d'un début de saison compliqué pour un capitaine barcelonais qui avait failli partir durant l'été. Depuis, la Pulga a su rebondir, et le FC Barcelone est remonté au classement au point de croire au titre. Ce lundi, le club catalan occupe la deuxième place de la Liga à seulement quatre unités de l'Atlético Madrid. Du côté des statistiques individuelles, l'Argentin a retrouvé la tête du classement des buteurs avec 23 réalisations et de celui des passeurs décisifs grâce à ses dix offrandes.

Lionel Messi a mis les bouchées doubles

Pour retrouver un rendement plus proche de celui dont il a l'habitude, le capitaine barcelonais a haussé son niveau de jeu pour permettre à l'institution blaugrana de devenir invincible. Depuis le 1er janvier, il a marqué 16 buts en Liga, remportant au passage le trophée de joueur du mois de février durant une période où le club catalan ne s'est jamais incliné. L'attaquant a notamment été décisif au moins deux fois par match lors des cinq dernières rencontres de championnat. Elles ont toutes été remportées par le Barça. Plus buteur que passeur contrairement à l'an passé, Messi a profité d'un repositionnement dans l'axe pour faire parler son sens du but. Il n'est déjà plus qu'à deux réalisations de son total de la saison dernière.

Dans le 3-4-3 mis en place par Ronald Koeman, l'Argentin profite de son entente avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé pour se remettre dans le sens du but. Mais aussi pour battre des records. Premier joueur de l'histoire de la Liga à passer la barre des 20 buts pendant 13 saisons consécutives, l'Argentin est aussi devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Barça en faisant tomber le record de Xavi ce dimanche soir quand il a porté le maillot blaugrana pour la 768eme fois de sa carrière. Des buts, des victoires et des records : pas de doute, Lionel Messi est bien de retour.

