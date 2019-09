Le Real Madrid doit être rassuré. Les médecins de la sélection belge ont validé le protocole mis en place par leurs homologues madrilènes et après quelques examens, ils ont permis à Eden Hazard de revenir à Madrid afin de poursuivre les soins alors que les Diables Rouges vont affronter Saint-Marin et l’Ecosse. Touché à une cuisse en août, la recrue phare de Zinédine Zidane espère effectuer son retour sur les terrains lors de la prochaine journée de championnat.

Un premier match officiel depuis son arrivée dans la capitale espagnole, face à Levante le 14 septembre (à suivre sur beIN SPORTS), qui lui permettrait de prendre ses marques et surtout du rythme en vue des échéances à venir, notamment en Ligue des champions. Certes, le Real aura aussi besoin de lui après un début de saison mitigé en Liga (1 victoire et deux matches nuls), mais avec un voyage prévu au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain dès le mercredi 18 septembre, ce retour tombe à pic.

"J’adore, je suis un grand admirateur. J’ai été son coéquipier durant 5 saisons. Il va faire la différence à Madrid, il va beaucoup les aider. C’est vrai que c’est le Real, avec beaucoup d’attente, mais il a les qualités (pour s’imposer)", plaide Cesc Fabregas dans une interview accordée à AS. Zidane n’en pense pas moins et attend énormément de lui. Le Real attend avec impatience ses premiers pas en tant que Madrilène. Le PSG, lui, espère sans doute qu’il garde ses premières fulgurances pour plus tard.



