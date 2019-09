Belgique: Les frères Hazard libérés

Actuellement blessés, Eden et Thorgan Hazard se sont rendus au centre d’entraînement de la sélection belge, mardi, mais ont quitté le groupe dans l'après-midi. Le capitaine des Diables rouges, touché aux ischio-jambiers, devrait reprendre la compétition avec le Real Madrid après la trêve internationale.

Romelu Lukaku, Dries Mertens, Divock Origi et Michy Batshuayi composent notamment le secteur offensif de la formation de Roberto Martinez.

⚽ @hazardeden10 & @HazardThorgan8 left us. Both are injured and not able to play against San Marino and Scotland #EURO2020