Les clubs européens avaient l'habitude de se rendre à Barcelone, Madrid, Séville, Valence ou au Pays basque, maintenant ils sont attendus à Grenade. Pour la première fois de son histoire, le club andalou s'est qualifié pour une compétition continentale. La saison prochaine, on retrouvera le Grana dans les tours préliminaires de la Ligue Europa. Une présence rendue possible par une saison historique et surtout une dernière journée complètement folle. Dimanche matin, les coéquipiers de Maxime Gonalons occupaient la neuvième place de la Liga. En battant largement Bilbao (4-0), ils ont profité des revers de Valence (1-0 à Séville) et de Getafe (1-0 à Levante) pour occuper la septième place à la fin du week-end. Un événement célébré en ville par des supporters qui ont bravé l'interdit.

La meilleure équipe de l'histoire du club



Cette qualification est un miracle pour une formation qui a passé les deux dernières saisons en deuxième division. A sa tête, Diego Martinez a réalisé des miracles. Avec son 4-2-3-1 et grâce au trio Carlos Fernandez, Roberto Soldado, Antonio Puertas, tous les trois buteurs contre Bilbao ce dimanche, l'entraîneur de 39 ans a construit la meilleure équipe de l'histoire du club. Plus grand nombre de points, plus grand nombre de victoires, plus longue série sans défaite à l'extérieur : Grenade a réalisé sa meilleure saison après 89 ans d'existence, mais n'a pas obtenu son meilleur classement. Le club de la Sierra Nevada a déjà été sixième à deux reprises dans les années 1970. Ces performances, qui n'ont pas été égalées, permettent de se rappeler que le promu profite d'une septième place européenne grâce au report de la finale de la Coupe du Roi. Une compétition où les Andalous ont été éliminés en demi-finale par Bilbao. A l'époque, le rêve européen semblait s'envoler.

Bon départ et excellent finish pour Grenade

Mais le troisième plus petit budget de l'élite espagnole n'a jamais renoncé. Il n'a perdu que trois matchs depuis la reprise du championnat. Pour la reprise de la Liga à la mi-juin, le Grana avait battu Getafe (2-1). Le tournant de la saison. Au coup d'envoi de ce match, les partenaires de Dimitri Foulquier étaient cinq rangs derrière le club de la banlieue de Madrid avec un retard de huit points. Après la 38eme journée, ils ont deux points de plus et une qualification européenne dans la poche . Une récompense pour un club qui avait bien débuté la saison.La reconstruction réalisée en deuxième division après le rachat de Jiang Lizhang a été réussie, l'objectif d'une qualification européenne rempli. Les participants à la Ligue Europa connaissaient l'Alcazar de Séville ou la Plaza Mayor de Madrid, ils vont maintenant pouvoir découvrir Grenade et son Alhambra.