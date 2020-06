La Liga - Fan de Messi, l'envahisseur du terrains s'explique

« Avant que le match ne soit reporté (en mars), mon idée était de prendre une photo avec Messi, a continué ce jeune homme d'origine française. Mon rêve est d'avoir une photo avec lui et de le rencontrer. Mais j'ai d'abord vu Jordi Alba et je l'ai fait avec lui. Ensuite, je suis allé vers Messi, mais à cause du virus, il n'a pas voulu faire une photo. Ensuite, la police m'a fait tout effacer. Ils m'ont fait signer un document avec mes coordonnées. Ils me diront s'il y a une amende ou non. J'étais avec des amis et je suis arrivé à la 40e minute. Je suis passé par-dessus une clôture d'environ deux mètres et une fois dans les gradins, je suis descendu par les escaliers jusqu'au terrain. J'ai pris des risques, mais au final il ne me reste rien ». Marqué par ce léger incident, ce match de reprise a vu le Barça s'imposer sans difficulté (0-4) pour prendre provisoirement 5 points d'avance sur le Real Madrid, qui défie Eibar ce dimanche (19h30 - beIN SPORTS 1).