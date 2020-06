La Liga : Diego Costa et Alvaro Morata, vraiment incompatibles ?

"Je préfère exploiter la puissance de chacun"



Alignés trois fois ensemble en Liga

Il a déjà atteint son total de buts le plus élevé en Liga depuis son retour à l’Atlético à l’été 2017. En égalisant dimanche dernier sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-1), Diego Costa a ainsi inscrit son… troisième but de la saison en championnat. Un bilan famélique pour l’attaquant brésilo-espagnol, qui accumule les blessures depuis plusieurs années. Touché au dos et éloigné des terrains pendant trois mois, il était revenu à la compétition en février à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool.De nouveau titulaire à Osasuna, trois jours après ce nul au Pays basque, il a encore joué une heure mais n’a cette fois pas marqué, contrairement à son remplaçant Alvaro Morata. Deux joueurs incompatibles à en croire leur entraîneur. "Mettre Costa et Morata en même temps ? Ce n’est pas comme en présaison. Je ne peux pas les mettre tous les deux ensemble aujourd’hui, car je n’ai pas une équipe faite pour jouer avec deux attaquants. Je préfère exploiter la puissance de chacun, séparément, pour l’instant", expliquait en conférence de presse Diego Simeone, qui préfère faire monter Marcos Llorente en pointe.En Liga, « El Cholo » a aligné le duo d’entrée à trois reprises, pour autant de matchs nuls, contre Valladolid, Valence et Séville. Mais maintenant que Diego Costa a retrouvé la forme, peut-on imaginer les deux hommes évoluer ensemble plus souvent ? Ce ne sera a priori pas le cas samedi soir (22h), pour le retour des Colchoneros au Wanda Metropolitano, face à Valladolid. Un match qui pourrait permettre à l’Atlético de récupérer la troisième place à Séville. Et à Diego Costa, qui disputera son 201match sous la tunique rouge et blanche, et Alvaro Morata de faire fructifier leur capital buts, ensemble, ou plus vraisemblablement séparément…