La Liga change de sponsor

La ligue ibérique gagnait environ 17 millions d'euros par an en droits d'appellation de la banque espagnole Santander, mais selon Sport et Marca, elle a conclu un accord avec EA Sports pour les cinq prochaines années. Les avis sont partagés sur le montant exact des gains de La Liga, Sport affirmant qu'il pourrait atteindre 40 millions d'euros, tandis que Marca avance le chiffre de 30 millions d'euros par an.

Un sponsor de prestige pour la Liga

Cela marque également un changement dans la stratégie de partenariat. Non seulement La Liga augmentera ses revenus, mais elle travaillera désormais avec un grand nom de l'industrie du jeu. En échange, EA Sports aura son nom sur chacune des divisions Primera, Segunda et Promises, ainsi que sur la ligue eSports. EA Sports, plus connu en Europe pour avoir créé le célèbre jeu de football FIFA, a récemment coupé les ponts avec l'instance dirigeante du football et nommera désormais le jeu EA Sports FC.