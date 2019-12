La Liga : Barcelone - Real Madrid, J-5

Barça - Lionel Messi meilleur buteur (12) et passeur (5)

🇪🇸 #LaLiga🎙Messi : "On s'attend à jouer un Real Madrid très fort"

📅 FC Barcelone - Real Madrid en exclusivité le mercredi 18 décembre sur beIN SPORTS !

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #Liga

🔥 Le Barça ne fait pas de détail face à Majorque (5-2)

👏 Messi célèbre son Ballon d'Or avec un coup du chapeau

💥 Suarez inscrit peut-être le but de l'année sur talonnade

🇫🇷 Griezmann participe à la fête avec un but

17 – Buteur avec Barcelone à 17 ans et 40 jours, Ansu Fati est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer en Ligue des Champions. Pépite. #INTBAR

1 - Lionel Messi 🇦🇷 a été impliqué sur 63 buts en 54 rencontres tcc en 2019 (Barcelone + Argentine)

46 buts

17 assists

MesSix. #BallonDor2019



46 buts



17 assists



MesSix. #BallonDor2019 pic.twitter.com/6JUpD3v1wT

Real Madrid - Karim Benzema meilleur buteur (11) et passeur (5)

[🎞️RESUME] 🇪🇸 Liga

💪 Les Français font gagner le Real Madrid !

💥 Raphaël Varane et Karim Benzema buteurs

📈 Les Merengues prennent la tête du championnat

23 - Avec le nul entre Galatasaray & Bruges (1-1), le Real Madrid est assuré de se qualifier pour la phase à élimination directe de la LdC pour la 23e édition consécutive, c'est la meilleure série pour une équipe dans l'histoire de la compétition (depuis 1992/93). Monstrueux.

10 - Face à la Real Sociedad, Eden Hazard 🇧🇪 est devenu le 1er joueur du Real Madrid à réussir 10+ dribbles lors d'un match de Liga depuis Arjen Robben en janvier 2009 (10 v Villarreal). Eclair ⚡️.

157 - Karim Benzema 🇫🇷 a inscrit ses 156e et 157e buts avec le Real Madrid en Liga, dépassant ainsi Puskas pour devenir le 6e meilleur buteur de l'histoire du club dans l'élite. Immense.

Une défaite d'entrée à Bilbao, un nul à Osasuna, une autre défaite à Grenade, un nul chanceux à Dortmund pour démarrer la Ligue des Champions... Les deux premiers mois de compétition avaient été assez difficiles pour le FC Barcelone. Il n'y a pas de hasard : c'était globalement la période de blessure de Lionel Messi, touché au mollet. Depuis, octobre a été parfait, cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues pour les Blaugrana, dont ce 2-1 arraché face à l'Inter en C1, Luis Suarez signant un doublé dans les derniers instants.Et si le début du mois de novembre a fait peur aux supporters catalans, avec cet improbable nul 0-0 face au Slavia enchaîné à la défaite à Levante, le Barça est radieux depuis : sept victoires en sept matchs, Lionel Messi qui régale et reçoit son sixième Ballon d'Or, Luis Suarez qui marque d'une talonnade géniale en pleine course... Même Antoine Griezmann, profitant de la blessure d'Ousmane Dembélé, est à peu près certain de disputer le Clasico mercredi. Son compatriote devrait être accompagné par Arthur au ban des absents, tandis que Jordi Alba et Nelson Semedo seront normalement rétablis et disponibles pour le choc.Le Real pousse le mimétisme avec son ennemi jusque dans le scénario de son dernier match de Ligue des Champions : une victoire à l'extérieur avec une équipe B (3-1 pour le Real à Bruges, 2-1 pour le Barça sur le terrain de l'Inter). Un match qui a même permis à Rodrygo, Vinicius Jr et Luka Modric de marquer, et ils en avaient tous bien besoin. Dans la tempête d'un début de saison maussade, les Madrilènes ont réussi à se montrer plus solides que Barcelone en Liga.S'ils ont moins gagné, ils ont aussi moins perdu, n'encaissant qu'une seule défaite cette saison en championnat (à Majorque, en octobre). Depuis, c'est cinq victoires et un nul, avec Karim Benzema qui marche sur l'eau. C'est surtout en Ligue des Champions que Zinedine Zidane et ses hommes ont tutoyé le ravin, ce nul 2-2 face à Bruges suivant la défaite 3-0 à Paris. Mais c'est aussi en C1, lors du récent match retour contre le PSG, que les Merengue ont définitivement validé leur retour en grâce. En revanche, l'infirmerie pose beaucoup plus de problèmes qu'à Barcelone. Eden Hazard et Marcelo sont d'ores et déjà inaptes pour le Clasico, et ça paraît très juste pour Lucas Vazquez voire James Rodriguez (en plus de Marco Asensio, blessé de longue date).