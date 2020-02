La Liga - Atlético Madrid, une décennie placée sous le signe du gardien

L'Atlético Madrid occupe une inhabituelle sixième place au coup d'envoi de la 23eme journée de Liga. Mais si les Colchoneros déjouent cette saison, il y a bien un registre dans lequel ils évoluent à leur niveau : la défense. Avec seulement 15 buts encaissés cette saison, le club madrilène est la deuxième équipe qui encaisse le moins de but. Une solidité rendue possible par la stratégie de Diego Simeone mais aussi par les performances de Jan Oblak. Aujourd'hui, le Slovène est considéré comme le joueur le plus cher de l'effectif par le site Transfermarkt (100 millions d'euros, à égalité avec Joao Felix). Mais il est surtout un des meilleurs gardiens au monde.

Pour son entraîneur, il est même le numéro 1. « Pour nous, il est considéré comme le meilleur gardien de but du monde. Il est un de nos capitaines » avait déclaré Cholo en conférence de presse après la difficile victoire sur Levante au début du mois de janvier. Il est difficile de contredire l'Argentin. Son portier de 27 ans est régulier au plus haut-niveau depuis plusieurs saisons. Il a remporté les quatre derniers trophées Zamora récompensant le meilleur gardien de la Liga. Depuis son arrivée à l'Atlético en 2014, le natif de Skofja Loka a préservé sa cage inviolée plus d'un match sur deux. Un véritable exploit. Cette saison, le quatrième du trophée Yachine 2019 a déjà réalisé dix clean-sheets en Liga. Seul Thibaut Courtois a fait mieux. Et les deux joueurs ont un point commun : ils se sont révélés sous le maillot rayé rouge et blanc de l'Atlético.



Pablo Vercellone, l'homme derrière la réussite de De Gea, Courtois et Oblak



Si Diego Simeone a permis aux Matelassiers de revenir au premier plan, c'est grâce à son système mais aussi à ses gardiens. Lors de la dernière décennie, David De Gea, Thibaut Courtois et Jan Oblak se sont succédés dans le but du club espagnol. Un beau trio. Trois gardiens qui aujourd'hui encore font partie des meilleurs au monde. Mais comment un même club a pu révéler au plus haut-niveau d'aussi grands portiers ? Il s'agit d'un secret bien gardé dans les entrailles de Wanda Metropolitano, mais quelques indices laissent penser que le travail réalisé par le staff madrilène n'y est pas étranger. Avec son système de jeu, les performances défensives sont saluées et permettent au gardien de s'illustrer plus qu'ailleurs.

Pour ces trois portiers, les débuts au plus haut-niveau ont été précoces. La confiance qui leur a été faite a certainement permis de les faire briller plus tôt que d'autres gardiens dans d'autres formations. Mais un homme de l'ombre pourrait être responsable de ces réussites. Pablo Vercellone a eu ces trois joueurs entre les mains. L'Argentin est l'entraîneur des gardiens colchoneros depuis 2011. Et lui aussi pourrait être un des meilleurs à son poste. Véritable bras droit de Diego Simeone, le cinquantenaire applique la même philosophie de jeu que son collègue au moment de préparer les gardiens. Son exigence a permis à De Gea, Courtois et Oblak de franchir un cap important. Et de maintenir l'Atlético Madrid dans le haut du classement de la Liga.

Simeone : "Oblak est le meilleur gardien au monde"