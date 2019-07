Kubo régale déjà le Real

Hazard n’a qu’à bien se tenir ! Evidemment, le Galactique de cet été, c’est bien le Belge. Mais Takefusa Kubo n’en finit plus de surprendre ses coéquipiers depuis le début du stage au Canada. A chaque entraînement, il fait étalage de sa vitesse d’appuis, de sa technique et de ses buts.

A tel point que les vidéos se multiplient et sont devenues virales. On le voit qui faire une roulette avant de marquer, se jouer de Navas d’un extérieur après avoir mystifié son défenseur. Une autre vidéo, le montre en train d’effectuer un contrôle parfait ou encore en marquant dos au but sans même un regard, une dernière battre le gardien d’une frappe enroulée en lucarne…

Les tapes dans les dos de ses coéquipiers ou encore les "super joueur" sont légions et l’ancien de la Masia (centre de formation du Barça), surnommé le Messi japonais, se régale évidemment. A Eden Hazard qui quittait le terrain d’entraînement à ses côtés, il avoue: "Je regardais des vidéos de toi avant mes matches", l’ancien de Chelsea répond hilare "s’il regarde mes vidéos bien sûr qu’il est bon"…

Le Real a déjà multiplié les contenus pour suivre ce joueur que tout le monde découvre véritablement et qui a encore tout à écrire au niveau professionnel. Vivement les premiers matches amicaux.

✨ ¿Cuál es el secreto de los trucos de Kubo?

¡Te lo cuenta él mismo junto a @hazardeden10!#RealMadridIsHere #RMTour pic.twitter.com/WrE9pwdPAE — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 15 juillet 2019