Koeman encore plus déçu que face au PSG

Ronald Koeman navigue de petites frustrations en grandes déceptions cette saison. Après s'être largement incliné sur sa pelouse en C1 face au PSG, son Barça a concédé un nul indigent contre Cadix en Liga, ce dimanche (1-1). Et Koeman était encore plus déçu par cette dernière sortie de ses hommes. "C'est décevant, ce genre de matchs doit être gagné et nous ne l'avons pas fait", a déploré Koeman dans des propos relayés par Marca.

Koeman étale sa frustration

"C'est une grosse opportunité perdue après la défaite de l'Atletico Madrid (contre Levante, ndlr). C'est une grosse déception. Je suis très déçu, plus que mardi dernier (lorsque Barcelone a perdu contre le Paris Saint-Germain, ndlr). Nous avons laisser échapper deux points. Nous sommes déçus. Je n'aime pas blâmer les joueurs individuellement. Nous n'avons pas été à la hauteur en attaque et nous devons défendre différemment. En termes de qualité, nous aurions dû gagner."

Barcelone a mené 1-0 pendant la majeure partie du match après que Lionel Messi a converti un penalty à la 32e minute, mais l'incapacité des hommes de Koeman à se mettre à l'abri a clairement frustré le Batave. "Le problème est que le score était très serré et qu'ils pouvaient égaliser à tout moment, comme cela s'est produit", a tonné le Néerlandais. "Vous leur laissez la chance d'égaliser dans les dernières minutes. Si vous ne tuez pas le match et que vous ne marquez pas le second, ils peuvent toujours revenir", a-t-il regretté.