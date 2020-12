Karim Benzema, des exploits en toute discrétion

Sans faire parler de lui, Karim Benzema a déjà passé la barre des dix buts toutes compétitions confondues. Dans un Real Madrid sur courant alternatif et malgré une légère blessure aux adducteurs le mois passé, le Français continue d'être le meilleur buteur de son équipe. Il est même le seul attaquant madrilène à répondre aux attentes. Le natif de Bron a marqué plus que Vinicius, Mariano Diaz, Eden Hazard, Rodrygo et Luka Jovic réunis. Impliqué sur 40% des buts du champion d'Espagne en Liga, KB Nueve a aussi sauvé l'institution aux 13 sacres continentaux en Ligue des Champions. Il a inscrit un doublé décisif face à Mönchengladbach lors de la dernière journée de la phase de poules de la C1. Ses exploits tout comme ses gestes techniques de grande classe, à l'image de sa passe du dos contre Bilbao, ne suffisent pourtant pas à le mettre au niveau des meilleurs joueurs du monde.

> Zidane au sujet de Benzema <

Karim Benzema, dans la course au Pichichi



Malgré une année 2020 remarquable durant laquelle il a porté le Real Madrid, le joueur formé à l'OL a été relégué très loin dans le classement du trophée The Best organisé par la FIFA. Le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions n'a été classé que neuvième dans le classement des attaquants et donc bien loin de l'équipe-type de la saison. Dans cette situation, le soutien de Zinedine Zidane semble insuffisant pour combler ce manque de reconnaissance. Après le doublé de son numéro 9 à Bilbao, l'entraîneur de la Maison Blanche n'a pas hésité à le qualifier de « meilleur attaquant français de l'histoire ». Il faut dire que cette performance lui a permis d'égaler le record de buts d'un joueur français dans un grand championnat européen mais aussi de se rapprocher à une unité d'Aspas et Oyarzabal, les deux meilleurs buteurs de la saison de Liga. Pas assez pourtant pour lui permettre de faire l'unanimité...

Dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Liga

Le lobbying de Zizou ne servira peut-être pas à faire remonter la côte de popularité de Karim Benzema. Même ses exploits n'y arrivent pas.Joueur non-espagnol avec le plus d'apparitions sous le maillot madrilène, l'attaquant est aussi le cinquième meilleur buteur de l'histoire de sa formation et le quatrième non-espagnol avec le plus de réalisations dans l'histoire de la Liga. Avec ses 175 buts dans le championnat d'Espagne, le Français est dans le top 10 des buteurs de la Liga. Et avec sa forme actuelle, il pourrait encore progresser et pourquoi pas passer la barre des 200 réalisations.