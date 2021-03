Joan Laporta, un nouvel obstacle pour le PSG ?

Une partie de l'avenir de Lionel Messi s'est peut-être jouée ce week-end. Ce dimanche, Joan Laporta a été élu à la présidence du FC Barcelone. Si le joueur argentin n'avait pas directement lié son avenir au résultat de l'élection présidentielle du club, le retour du quinquagénaire à la tête du club catalan pourrait compliquer la tâche des clubs qui draguent la Pulga. Comme Manchester City ou l'Inter Milan, le PSG va maintenant devoir convaincre le sextuple Ballon d'Or de quitter son club de toujours mais aussi le dirigeant avec lequel il a gagné douze titres dont quatre fois la Liga et la Ligue des Champions à deux reprises. Les deux hommes sont proches. « Une relation de respect et d’estime réciproque » à en croire les déclarations du candidat Laporta. Une proximité qui a été confirmée par le message de félicitations envoyé par le capitaine barcelonais à son nouveau président. L'attaquant s'est d'ailleurs rendu à l'isoloir ce dimanche, certainement pour glisser un bulletin de vote au nom de celui qui était déjà en poste entre 2003 et 2010.

Joan Laporta a aligné son programme électoral sur les demandes de Lionel Messi



Joan Laporta est un proche du clan Messi. Et à l'aube de négocier une prolongation de contrat, cela pourrait jouer. Alors que le contrat de l'Argentin a fuité durant la campagne électorale, Joan Laporta a toujours soutenu son joueur, mettant en avant les retombées économiques de la présence de l'Argentin au Barça. Prolonger le contrat de son numéro 10 a été un des piliers de sa campagne. Une position confirmée dès la première prise de parole qui a suivi son élection. « Il y a exactement 20 ans aujourd'hui, un certain Messi débutait avec les jeunes du Barça. Et qu'il soit venu voter aujourd'hui signifie que Leo aime le Barça, a-t-il déclaré. Entre tous, on va le convaincre de rester. Un applaudissement pour Messi ! » clamait le Catalan.

Pour arriver à ses fins, Joan Laporta va maintenant devoir se retrousser les manches. Il va devoir formuler une offre convaincante sur le plan financier et réussir à mettre en place le projet sportif ambitieux qui séduira Messi. L'Argentin souhaite avoir une nouvelle opportunité de gagner la Ligue des Champions et c'est exactement l'objectif annoncé par le nouvel homme fort de l'institution blaugrana. S'il parvient à tenir toutes ses promesses électorales, Joan Laporta sera en bonne position pour compter sur Lionel Messi l'an prochain. S'il n'y arrive pas à cause du défi financier que cela implique, l'avenir de l'Argentin pourrait se dessiner loin du Camp Nou.

Laporta : "J'espère que Messi restera" :