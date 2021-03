FC Barcelone : Laporta redevient président

Onze ans après son départ, Joan Laporta est de retour à Barcelone. Ce célèbre avocat a remporté dimanche les élections présidentielles, devançant au nombre des voix ses rivaux Victor Font et Toni Freixa. Il a même récolté plus de la moitié des suffrages (54%).



Laporta (58 ans) va maintenant essayer de redonner au Barça son lustre d’antan. Ça ne sera pas une tâche aisée, au vu de la très compliquée situation financière dans laquelle se trouve les clubs. Le géant catalan est aussi confronté à des problèmes judiciaires, liés aux agissements de l’ancien président Josep Maria Bartomeu.

Garder Messi est sa première mission

Le retour de Laporta était voulu donc par la majorité des socios et cela doit aussi ravir Lionel Messi. L’Argentin avait effectué ses débuts avec l’équipe pro blaugrana durant le premier mandat de Laporta et les deux hommes sont restés très proches. Reste à savoir désormais si ces retrouvailles vont influer sur le choix de la La Pulga par rapport à son futur. Ce dernier n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin prochain.



Durant son premier passage au club, Laporta avait permis à Barcelone de conquérir sa première Ligue des Champions en 14 ans (2006). Il en a soulevé une seconde en 2009, de même que quatre titres de champions d’Espagne et une Coupe du Roi. Sa deuxième expérience au Camp Nou sera-t-elle aussi fructueuse que la première ? C’est ce que tout le peuple blaugrana espère.