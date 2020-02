Isak, le Zlatan 2.0

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

Bienheureux soit le Borussia Dortmund. Non content d'avoir attiré la tornade Erling Haaland, le club allemand dispose d'une clause de rachat de 30 millions d'euros pour Alexander Isak. Le jeune attaquant suédois d'origine érythréenne, tout juste 20 ans, s'affirme à la Real Sociedad (potentiellement quatrième de Liga, avec un match de moins au compteur). La semaine dernière, lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi remportée face à Mirandes (2-1), Isak est enfin resté muet après une série de huit buts en six matchs - et plus largement, douze buts en douze matchs. Parmi ceux-ci, c'est surtout son doublé sur le terrain du Real Madrid, lors d'un quart de finale de Coupe un peu fou (3-4), qui a marqué les esprits il y a deux semaines.Déjà auteur de quatre réalisations en onze sélections avec la sélection suédoise, il en était devenu en 2017 le plus jeune buteur de l'histoire à 17 ans et 113 jours, battant un record vieux de plus d'un siècle (Erik Dahlström en 2012). Prêté la saison passée à Willem II pour les six derniers mois, il s'y était révélé avec quatorze buts en 18 matchs et enchaîne désormais à Saint-Sébastien, avec quatorze buts en 31 rencontres (toutes compétitions confondues), tout en étant donc potentiellement candidat à un retour à Dortmund la saison prochaine. Fils d'immigrés, grand échalas (1,90 m) mobile et technique, Isak est inévitablement comparé à Zlatan Ibrahimovic.« Je suis juste Isak et je le serai toujours, calmait-il déjà l'an dernier, aux Pays-Bas, pour Voetbal International. J'écris ma propre histoire, je ne veux être personne d'autre. » Des propos qui ne doivent pas déplaire à « Ibra »... « La façon dont il a percé de nulle part alors qu'il était adolescent, on n'a pas vu ça en Suède depuis Zlatan Ibrahimovic, confirme la journaliste Alexandra Jonson à Goal.com. Il a aussi battu son record de transfert en partant de l'AIK Solna, c'est tout simplement notre plus grand talent depuis 'Ibra'. Mais leurs personnalités sont complètement différentes. Isak est très calme et terre-à-terre, tout ça ne le touche pas. » Comptons sur son glorieux aîné pour établir un jugement sans concession. Mais l'adoubement n'est sans doute pas loin.