Isak, la montagne de la Real Sociedad

C'est déjà la saison d'une sacrée confirmation pour Alexander Isak. A seulement 21 ans, le longiligne attaquant suédois (1,90 m), fils d'immigrés érythréens, a marqué douze buts en 20 matchs de Liga - il en est le cinquième meilleur réalisateur, à égalité avec Karim Benzema. Joueur le plus prolifique de la révélation de la saison, devant Mikel Oyarzabal (dix buts), c'est surtout depuis le passage en 2021 qu'Isak marche sur l'eau : neuf buts lors des six derniers matchs de championnat ! Dont un triplé la semaine dernière contre Alavés (4-0), son premier en Liga.





"Ses performances sont très régulières et constantes, appuie Benjamin Da Silva. Il peut être un grand attaquant à l'avenir, je ne serais pas surpris qu'il aille au Barça ou au Real... C'est un vrai joueur de surface, très technique, qui sait également jouer en remise. Par rapport à Willian José, qui était à sa place avant, il a la même élégance mais il marque davantage. Cette équipe le régale. Même avant, déjà, lorsqu'il entrait en jeu, il marquait." La saison passée, à la même période, il affichait également une série de huit buts en six matchs (toutes compétitions confondues).

Dortmund, qui conserve toujours une clause de rachat à 30 millions d'euros après son transfert la saison passée, garde forcément un oeil très avisé en cas de départ d'Erling Haaland. Mais le club allemand, qui l'avait déjà prêté six mois à Willem II, où il s'est révélé de janvier à juin 2019 (quatorze buts en 18 matchs), n'a aucune faveur aux yeux d'Isak. Qui sera peut-être plus intéressé par Manchester City, dernier cador à entrer dans la danse selon les récentes informations du Mirror...Il pourrait y remplacer Sergio Aguero, qu'il a déjà supplanté comme(à 21 ans et 146 jours, contre 21 ans et 221 jours pour Aguero). S'il marque face au Real, Isak deviendrait aussi le premier joueur de l'histoire de la Real Sociedad à faire trembler les filets lors de sept rencontres de suite en championnat ! Encore sous contrat jusqu'en 2024, l'avant-centre suédois pourrait bien continuer à rapporter gros au club basque, à tous points de vue.