Il y a dix ans, Benzema lançait sa carrière au Real

🔥🔥 #beINGOLAZO spécial Karim Benzema🔥🔥

💫 L’enchaînement magique face au Celta Vigo

☄️ La frappe enroulée parfaite contre la Real Sociedad

✨ Le contrôle + frappe imparable lors du #Clasico !

➡️ Quel but préférez-vous ? pic.twitter.com/16WKyFiM3h

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 28, 2020

100 - Karim @Benzema 🇫🇷 va disputer son 100e match de Ligue des Champions 🇪🇺 avec le Real Madrid (52 buts), devenant ainsi le 6e joueur à atteindre ce total pour les Merengue dans la compétition. Centenaire. 💯#RMAMCI pic.twitter.com/sj4w9u1xt5

— OptaJean (@OptaJean) February 26, 2020

Ça a duré quatre ans. Face à Gonzalo Higuain, le transfuge de l'OL, âgé de 22 ans, traversait une première saison logiquement bien plus difficile que ce qu'il peut connaître désormais chez les Merengue. « On peut dire que je suis déçu, regrettait-il alors, en janvier 2010, pour L'Equipe. Je vis un passage durant lequel je suis un remplaçant. Ça fait partie du métier. C'est comme ça, je suis dans un grand club et j'apprends. Je ne veux pas me prendre la tête là-dessus. Je travaille pour convaincre l'entraîneur de me faire confiance. »Son coach, à l'époque, c'était Manuel Pellegrini. Blessé, Benzema ne peut participer au match du 10 mars qui voit l'OL, qu'il vient donc de quitter, se qualifier à Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions (1-1, après une victoire lyonnaise 1-0 à Gerland). Puis arrivent les trois années de José Mourinho. En décembre 2010, quelques mois après son arrivée et surtout quelques semaines après la fameuse « manita » subie à Barcelone, le Portugais humilie Benzema : «Lors d'un documentaire sur Canal+ en 2017, l'attaquant français avait révélé une demande d'explication : « J'avais l'impression que ça le faisait rire. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Je lui ai parlé pendant une heure. Je te respecte, tu me respectes en tant que joueur. Après, il n'y a plus eu de chat ou de chien. Je suis timide, mais si tu te moques, je vais te voir direct. Je garde beaucoup, mais quand tu parles, c'est vrai que c'est mieux. » Le départ de Mourinho, en 2013, coïncidera avec celui de Gonzalo Higuain. Ensuite Benzema, arrivé en même temps que Cristiano Ronaldo, est devenu l'inamovible lieutenant de « CR7 » jusqu'à son départ. En 2020, il demeure un de ses derniers héritiers.