Hazard déjà sur le flanc

Lionel Messi ne sera pas le seul grand absent de la première journée de la Liga, qui débute vendredi soir (21h) par un match entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Un déplacement au Pays basque que n’effectuera pas l’Argentin, qui se remet d’une blessure au mollet et qu’Ernesto Valverde a sagement décidé de préserver.

Eden Hazard n’en sera pas non plus. Recrue la plus chère de l’histoire du club merengue, lui dont le prix du transfert serait supérieur aux 101 millions d’euros déboursés pour Gareth Bale en 2013, le Belge va manquer la rencontre entre le Celta Vigo et les hommes de Zinedine Zidane, samedi après-midi (17h), en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

Bale relancé ?

Le Real a annoncé vendredi dans un communiqué qu’il souffrait d’une "déchirure dans le recto antérieur de la cuisse gauche." Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 ou 4 semaines. Il devra donc encore patienter, peut-être jusqu’à la fin de la trêve internationale, pour effectuer ses grands débuts avec son nouveau club.

Un coup dur pour les Madrilènes, après une préparation compliquée notamment marquée par une humiliation subie face aux voisins de l’Atlético dans le cadre de l’International Champions Cup (3-7). Zidane pourrait en profiter pour relancer Bale, sur qui il assure désormais compter.