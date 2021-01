Schalke 04 a mis fin à la malédiction en remportant face à Hoffenheim (4-0) sa première victoire depuis près d'un an. Triple passeur pour l'avant-centre américain Matthew Hoppe (42eme, 57eme et 63eme), Amine Harit a parachevé son récital technique d'un but en fin de rencontre (80eme). "La meilleure manière de fêter mon centième match. Merci pour le soutien exceptionnel. J'espère que ce résultat est le début d'une longue série", a tweeté l'ancien Nantais.



Die beste Art, dieses 100. Spiel mit @s04 zu feiern 🙏🏼 💙 Danke für die überragende Unterstützung. Ich hoffe, dass dieses Ergebnis der Beginn einer langen Serie ist. 💯 pic.twitter.com/9DIgBcWaw6

— Amine Harit (@Amine_000) January 9, 2021

Quant à l'avant-centre du FC Séville, Youssef En Nesyri a claqué un triplé face à la Real Sociedad (3-2). Avec neuf buts en seize matchs, l'ancien de l'Académie Mohammed V pointe à la deuxième place du classement des buteurs de Liga, à égalité avec Luis Suarez, Iago Aspas et Lionel Messi. Excusez du peu.