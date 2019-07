Gros coup dur pour Asensio

Le diagnostic est tombé mercredi, en milieu de journée. Et il n’est pas du tout rassurant pour Marco Asensio. Sérieusement touché au genou gauche lors du match amical entre le Real Madrid et Arsenal (2-2, 3 t.a.b. 2), disputé la veille aux Etats-Unis dans le cadre de l’International Champions Cup, le milieu de terrain offensif (23 ans) a passé des examens complémentaires, qui ont révélé "une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe".

Autant dire que la saison de l’ailier merengue, entré en jeu à la pause à la place de Karim Benzema et auteur du but de l’égalisation (59e) juste avant de s’effondrer sur un ballon qu’il disputait à Pierre-Emerick Aubameyang (65e), ne débutera pas avant février 2020. Au minimum. Dans ce genre de cas, six mois de rééducation sont effectivement nécessaires après l’intervention chirurgicale, qui interviendra dans "les prochains jours", dixit le club madrilène.

Bale relancé ?

Pour le joueur comme pour Zinedine Zidane, "sous le choc" au moment de sa sortie, en larmes, c’est un coup dur. L’entraîneur français comptait lui donner plus d’importance dans son dispositif, après ses deux derniers exercices à une petite trentaine de matches en Liga, dont les deux tiers comme titulaire. Cette mauvaise nouvelle va donc inévitablement modifier ses plans. Au point de relancer Gareth Bale, lui aussi décisif face aux Gunners ? A priori, non.

Entre les deux hommes, le divorce est prononcé. "Zizou" l’a d’ailleurs bien rappelé en conférence de presse. "Il est ici avec nous. Mais on ne sait pas ce qu’il va se passer, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, il avait vraiment envie d’être parmi nous. L’autre fois, ce n’était pas le cas. Et comme il s’est entraîné normalement, il a joué et bien joué. Mais pour le moment, rien n’a changé. Vous êtes au courant de la situation. On verra bien." Pour lui, c’est tout vu.