Griezmann parmi les meilleurs buteurs français de la Ligue des Champions

Le but égalisateur inscrit par Antoine Griezmann à l'heure de jeu mardi face à Naples en huitième de finale aller de la Ligue des Champions a permis au FC Barcelone de revenir d'Italie avec un léger avantage avant le match retour. L'international français a inscrit au passage son 24eme but en 63 matchs de Ligue des Champions. Le champion du monde conforte ainsi sa place de 5eme meilleur buteur français de l'histoire en C1.

Benzema loin devant

Griezmann n'est plus qu'à quatre buts d'égaler Jean-Pierre Papin (28 buts en C1) et de se retrouver à la 4eme marche de ce classement. Le troisième meilleur buteur français n'est autre que David Trezeguet avec 32 buts inscrits en Ligue des Champions. Un total que l'actuel attaquant du Barça pourrait rapidement atteindre. Les deux premiers risquent cependant d'être plus dur à dépasser. C'est Thierry Henry qui truste la deuxième place avec pas moins de 51 buts. La première place est quant à elle occupée par Karim Benzema et ses 64 buts dans la compétition européenne phare.