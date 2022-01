Depuis le début de sa carrière professionnelle, Antoine Griezmann a finalement très peu bougé. Après avoir gravi les échelons à la Real Sociedad, le Français a ensuite pris la direction de l'Atlético de Madrid avant de tenter l'expérience au Barça pour ne revenir que plus vite au sein du club madrilène. Quelques mois après ce come-back chez les Colchoneros, "Grizi" a fait le point sur la direction qu'il souhaiterait désormais donner à sa carrière.



Et visiblement, un peu de sédentarité lui serait des plus agréables. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre dans un entretien donné à Transfermarkt. "La vérité est que je m'amuse vraiment ici et j'espère pouvoir continuer comme ça. [...] J'espère que l'Atlético voudra de moi tant que je pourrais suivre le rythme, tant dans le jeu qu'au niveau de la difficulté. Nous pouvons encore écrire une belle histoire."



A trente-et-un ans, Antoine Griezmann est donc bien décidé à faire profiter le club madrilène de son talent et de sa volonté de vouloir gagner encore et toujours sous les couleurs de l'Atlético.