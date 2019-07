Griezmann : "Je serai le même qu'à l'Atlético"

Antoine Griezmann a certes eu tout le temps d’y réfléchir. Si son transfert au FC Barcelone a été officialisé seulement vendredi, le champion du monde tricolore s’était en effet entendu dès la mi-mars avec le club catalan. De quoi lui permettre de soigner son arrivée chez les Blaugrana un an seulement après avoir tourné le dos aux Blaugrana pour rempiler à l’Atlético. Ce que certains, chez les supporters comme au sein même de l’effectif, ont plutôt mal vécu…

Interrogé pour la chaîne du club, le champion du monde tricolore a en tout cas redit son bonheur de rejoindre le Barça. "C'est une fierté et un objectif atteint. Je suis très heureux d'être ici et ma famille aussi. Je suis prêt et j'ai hâte de porter le maillot du Barça, entrer sur la pelouse du Camp Nou et profiter de mon nouveau public", a-t-il ainsi confié, ajoutant avoir déjà travaillé sur ses célébrations: "Je suis en train de préparer une nouvelle célébration pour le Camp Nou. J'espère qu'elle fonctionnera, mais je ne peux donner aucun indice."

S’il devrait donc revoir sa façon de célébrer ses buts, il ne compte en revanche rien changer à sa manière de jouer. "Je ne me fixe pas de nombre de matches, de buts, de passes décisives. Je serai le même qu'à l'Atlético, a-t-il assuré. Je n'ai aucun problème à défendre et je pense que l’équipe en profitera. Je viens pour aider l’équipe et faire ce que je sais faire. J’apporterai de la joie."

Le Français a également évoqué sa future entente avec Lionel Messi et Luis Suarez avec lesquels il lui tarde tout particulièrement de jouer. "Jusqu'à présent je regardais les matches, je regardais leurs déplacements et je les reproduisais à l'entraînement et sur le terrain. Maintenant je les aurai en direct et j'espère que nous aurons une bonne connexion lors des matches et que nous nous amuserons beaucoup", a-t-il expliqué, bien décidé à se mettre les deux hommes dans sa poche.