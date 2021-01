Griezmann double buteur, le Barça explose Grenade / Liga (J18)

Cette fois, ils sont bel et bien lancés. Le Barça et son leader technique ont trouvé leur rythme de croisière. S'il a entamé la saison lentement, Messi, qui fait désormais la course en tête au classement des buteurs, est revenu à son niveau d'extra-terrestre qu'on lui connaît pour mettre enfin le Barça en orbite. Ce n'est pas l'Argentin qui a ouvert la marque ce samedi face à Grenade, mais bien Antoine Griezmann. Titulaire, à l'instar de son compatriote Ousmane Dembélé, l'ancien joueur de la Real Sociedad profitait d'une passe de Busquets déviée par Soldado pour ouvrir le score du gauche. On retrouvait d'ailleurs Griezmann à la 35e minute, lui qui décalait Messi, lequel s'offrait une frappe du gauche dans la lucarne de toute beauté pour le 2-0. La magie de Messi allait continuer à éblouir ses coéquipiers et adversaires, lui qui à la 42e minute s'avançait pour tirer un coup franc suite à une faute d'Eteki sur Pedri. Et La Pulga trompait tout le monde avec un tir rasant qui faisait mouche. Le Barça menait déjà 3-0 au repos et avait fait le plein de certitudes ludiques.





Messi, vers l'infini et au-delà

Avec l'ancien madrilène Roberto Soldado comme unique détonateur offensif pour Grenade, les locaux avaient bien du mal à mettre en danger la défense adverse. Au contraire, le Barça aggravait la marque avec un deuxième but pour Griezmann qui va certainement faire beaucoup de bien au Français. Une frappe croisée du droit gagnante sur un très bon ballon piqué signé Dembélé à l'heure de jeu. Le cinquième but en Liga du Français cette saison. Le Barça était définitivement hors de portée d'une équipe de Grenade très limitée des deux côtés du pré. Le club visiteur insistait malgré son avance et une frappe d'Alba, monté aux avant-postes, passait de peu à côtés des cages de Silva à 20 minutes du terme. Grenade sombrait définitivement après l'expulsion de son défenseur Vallejo suite à une faute sur Braithwaite. Mais le score n'allait plus évoluer et le Barça s'impose largement (0-4). Avant l'été et la fin de son bail avec son club de toujours, Messi a encore le temps de livrer quelques masterclass.