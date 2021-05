Griezmann dévoile ce qui l’exaspère au Barça

Le Barça aura connu une saison mouvementée et assez peu satisfaisante et ce n'est pas Antoine Griezmann qui va nous contredire, lui qui dévoile la plus grosse faiblesse du club catalan depuis l'entame de la campagne. Une tendance qui s'est dégagée sur certains matches et qui a considérablement irrité le Français. "Notre situation en début de saison n'était pas bonne", a d'abord analysé le Français face aux journalistes de Marca.

Le Barça mauvais dans les grands matches

«Cependant, nous avons eu une année 2021 presque parfaite, mais en vérité, nous avons échoué dans les grands matchs. Nous sommes blessés, mais nous avons échoué dans ces matchs importants. Maintenant, nous devons nous reposer et voir ce que nous pouvons améliorer pour être une équipe qui peut tout gagner l'année prochaine", a encore confié Griezmann , qui est heureux de voir son ancienne équipe de l'Atlético Madrid triompher en Liga. "Nous devons féliciter l'Atletico. Je suis très content pour eux, pour Cholo (Diego Simeone, ndlr) et Koke."