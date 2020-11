Ce jeudi, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a provoqué l'émoi de milliers de personnes. On y voyait un producteur de musique passé à tabac par des policiers, à Paris, et défiguré. Antoine Griezmann, champion du monde de football et star de l'équipe de France, a tenu a prendre la parole pour fustiger ces violences.



"J'ai mal à ma France !", a tweeté l'attaquant du Barça en prenant soin de mentionner le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tout en rejoignant l'émoi provoqué par le passage à tabac filmé d'un producteur de musique noir par des policiers à Paris.



Avant le numéro 7 de l'équipe de France, deux autres footballeurs français avaient tenu à exprimer leur colère sur les réseaux sociaux.

Contre cette frange de policiers qui outrepasse grandement ses droits en tabassant ,en tuant même parfois, nos caméras sont nos meilleures armes! https://t.co/0hFiKvNy8i

— Jules Kounde (@jkeey4) November 26, 2020

L’etre humain... est capable de faire des choses inhumaines! https://t.co/XelrPZ1c9e

— Samuel Umtiti (@samumtiti) November 26, 2020



En effet, Samuel Umtiti, coéquipier de Griezmann en club et en sélection, ainsi que l'international Espoirs Jules Koundé, qui évolue au FC Séville, ont également évoqué cette affaire via leur compte Twitter.